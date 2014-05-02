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Spor

Irkçı tape sonrası NBA'den men edilen Sterling yerine Oprah Winfrey

Yaptığı ırkçı açıklamaları sonrasında LA Clippers’ın sahibi NBA'den men edilince takıma Oprah Winfrey talip oldu

02 Mayıs 2014 13:38

Amerikan basketbol ligi NBA’in en başarılı takımlarından Los Angeles Clippers el değiştirebilir. Hidayet Türkoğlu’nun da oynadığı LA Clippers’ın sahibi Donald Sterling geçtiğimiz hafta siyahilere karşı ırkçı açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Sterling’in NBA’den men edilmesinni ardından takımı satın almak isteyen televizyon yıldızı Oprah Winfrey, eğlence dünyasının önemli isimlerinden David Geffen ve Oracle’ınCEO’su Larry Ellison ortak bir adım atacak.

Milliyet’te yer alan habere göre, Winfrey’nin sözcüsü Nicole Nichols, “Oprah, Geffen ve Ellison ile LA Clippers’a teklif götürmeyi düşünüyor” diye konuştu. 3.8 milyar dolar kişisel serveti olan Winfrey’in, takımı sadece siyahi bir Amerikalının satın almasının iyi bir fikir olduğunu düşünmesi nedeniyle Clippers ile ilgilendiği belirtildi.

Sterling ise takımı satmayacağını söyledi. Winfrey’nin yatırımı yapacak kişi olduğu, Geffen ve Ellison’ın ise takımın işleyişi ile ilgileneceği tahmin ediliyor.

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