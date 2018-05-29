NBA'de beklenen final; LeBron'un rakibi Durant ve Curry!

NBA'de Batı Konferansı Yarı final serisinin 7. maçında Houston'ı deplasmanda 101-92 yenen Golden State konferans şampiyonu oldu ve finale yükseldi. Bu da yeni bir Durant & Curry - LeBron kapışması demek oluyor.



Houston karşısında devreyi 11 sayı geride kapatmasına rağmen 3. çeyrekte geri dönen Warrios'ta Durant, 34 sayı atarken, Curry de 27 sayı attı. Houston'da ise Harden'ın 32, Eric Gordon'un 23 sayısı yeterli olmadı.



Finalde Golden State ile Cleveland üstüste 4. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki serilerin 2'sini Golden State kazanırken, Cleveland 2016'da inanılmaz bir geri dönüşle şampiyon olmuştu.