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Spor

NBA'de ayın oyuncuları James ve Westbrook

Geçen ayın en iyi çaylak oyuncuları Doğu Konferansı'nda Philadelphia 76ers'dan Dario Saric ve Batı Konferansı'nda Dallas Mavericks'ten Yogi Ferrell oldu

03 Mart 2017 19:36

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) şubat ayının en iyi oyuncuları, Doğu Konferansı'nda Cleveland Cavaliers'tan LeBron James ve Batı Konferansı'nda Oklahoma City Thunder'dan Russell Westbrook oldu. 

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen ay Cavaliers formasıyla çıktığı maçlarda 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet gören James, Doğu Konferansı'nın en iyi oyuncusu oldu.

All-star oyuncu, şubatta 25,9 sayı, 10,6 asist ve 7,2 ribaunt ortalamasıyla oynarken, NBA kariyerinde en çok asist yaptığı ayı geçirdi. 32 yaşındaki yıldız, bu süreçte yüzde 63,7 ile şut, yüzde 56,8 ile üçlük isabeti oranı yakalarken, 4 Şubat'ta oynanan New York Knicks maçında 28 bin sayı barajını geçen en genç oyuncu unvanını da aldı.

Batı Konferansı'nda ise Oklahoma City Thunder'dan Russell Westbrook, geçen ayın en iyi basketbolcusu seçildi. Westbrook, 33,4 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle şubat ayı genelindeki maçlarda "triple-double" ortalaması yakaladı.

Geçen ayın en iyi çaylak oyuncuları ise Doğu Konferansı'nda Philadelphia 76ers'dan Dario Saric ve Batı Konferansı'nda Dallas Mavericks'ten Yogi Ferrell oldu.

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