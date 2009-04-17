NBA'de artık eleme zamanı



NBA'de normal sezon bu sabaha karşı oynanan maçlarla tamamlandı ve play-off eşleşmeleri belli oldu. Play-off ilk tur maçları cumartesi günü başlayacak.



Normal sezonu en iyi galibiyet yüzdesine sahip takım olarak bitiren Cleveland, son maçta Philadelphia'ya karşı bu sezon evindeki 2. yenilgisini aldı.



NBA'de 2008-2009 sezonunun ilk bölümü tamamlandı. Bugün sabaha karşı oynanan 14 maçın ardından normal sezon sona erdi ve play-off'a yükselen toplam 16 takım şekillendi.



Doğu ve Batı Konferansı'nda 8'er takımın play-off bileti aldığı NBA'de, ilk tur maçları 18 Nisan Cumartesi günü başlayacak.



4 galibiyete ulaşan takımın konferans yarı finaline yükseleceği ilk tur eşleşmeleri şu şekilde oluştu;



BATI KONFERANSI

Los Angeles Lakers (1) - Utah Jazz (8)

Denver Nuggets (2) - New Orleans Hornets (7)

San Antonio Spurs (3) - Dallas Mavericks (6)

Portland Trail Blazers (4) - Houston Rockets (5)



DOĞU KONFERANSI

Cleveland Cavaliers (1) - Detroit Pistons (8)

Boston Celtics (2) - Chicago Bulls (7)

Orlando Magic (3) - Philadelphia 76'ers (6)

Atlanta Hawks (4) - Miami Heat (5)



