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Spor

NBA'de artık eleme zamanı

NBA'de normal sezon bu sabaha karşı oynanan maçlarla tamamlandı ve play-off eşleşmeleri belli oldu.

17 Nisan 2009 03:00


NBA'de normal sezon bu sabaha karşı oynanan maçlarla tamamlandı ve play-off eşleşmeleri belli oldu. Play-off ilk tur maçları cumartesi günü başlayacak.

Normal sezonu en iyi galibiyet yüzdesine sahip takım olarak bitiren Cleveland, son maçta Philadelphia'ya karşı bu sezon evindeki 2. yenilgisini aldı.

NBA'de 2008-2009 sezonunun ilk bölümü tamamlandı. Bugün sabaha karşı oynanan 14 maçın ardından normal sezon sona erdi ve play-off'a yükselen toplam 16 takım şekillendi.

Doğu ve Batı Konferansı'nda 8'er takımın play-off bileti aldığı NBA'de, ilk tur maçları 18 Nisan Cumartesi günü başlayacak.

4 galibiyete ulaşan takımın konferans yarı finaline yükseleceği ilk tur eşleşmeleri şu şekilde oluştu;

BATI KONFERANSI
Los Angeles Lakers (1) - Utah Jazz (8)
Denver Nuggets (2) - New Orleans Hornets (7)
San Antonio Spurs (3) - Dallas Mavericks (6)
Portland Trail Blazers (4) - Houston Rockets (5)

DOĞU KONFERANSI
Cleveland Cavaliers (1) - Detroit Pistons (8)
Boston Celtics (2) - Chicago Bulls (7)
Orlando Magic (3) - Philadelphia 76'ers (6)
Atlanta Hawks (4) - Miami Heat (5)

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