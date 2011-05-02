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Spor

NBA'DA YILIN ANTRENÖRÜ THIBODEAU CHICAGO (A.A)

02 Mayıs 2011 16:12

-NBA'DA YILIN ANTRENÖRÜ THIBODEAU CHICAGO (A.A) - 02.05.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Chicago Bulls'un antrenörü Tom Thibodeau, ligde yılın antrenörü seçildi. NBA yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Chicago Bulls'da ilk sezonunu geçiren Thibodeau, takımının normal sezonu 62 galibiyet ve 20 yenilgiyle tamamlayarak bir rekora imza atmasına katkıda bulundu ve NBA'de ''Yılın Antrenörü'' ödülüne değer görüldü. Bulls'da Johnny ''Red'' Kerr (1967), Dick Motta (1971) ve Phil Jackson'dan (1996) sonra bu ödülü kazanan dördüncü antrenör olan Thibodeau, ABD ve Kanada'daki 119 spor yazarı ve yayıncıdan oluşan bir heyetin oylarını alarak, 475 puanla yılın antrenörü seçildi. Tom Thibodeau, Bulls'dan önce 3 yıl boyunca Boston Celtics antrenörü Doc Rivers'ın yardımcılığını yürüttü.

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