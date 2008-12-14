NBA'da iki Türk'ün maçı

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Hidayet Türkoğlu ile Mehmet Okur'u karşı karşıya getiren maçta, Orlando Magic, Utah Jazz'ı deplasmanda 103-94 yendi.



Energy Solutions Arena'da 19 bin 911 seyirci önünde oynanan karşılaşmaya ilk 5'te başlayan Türkoğlu, 40 dakika sahada kalırken, 23 sayı, 5 asist ve 3 ribauntla maçın en skorer ikinci ismi oldu. Rashard Lewis de 27 sayı, 9 ribaunt ve 3 asistlik performansıyla gecenin yıldızı idi.



Jazz'da ise milli basketbolcu Mehmet Okur, 33 dakika kaldığı karşılaşmada, 12 sayı ve 6 ribaunt kaydetti. 3 kez denediği 3 sayılık atışlarda başarılı olamayan, 9 kez denediği 2 sayılık atışların ise 2'sini sayıya çeviren Okur, 12 kez geldiği faul çizgisinden de 8 basketle ayrıldı.



Okur'un takımında, Andrei Kirilenko ve Deron Williams'ın 17'şer sayısı da yenilginin önüne geçemedi.



Maçın ilk çeyreği, Jazz'ın 26-25 üstünlüğüyle sona ererken, devre de bu takımın 56-46 lehine tamamlandı.



Maçın 3. periyodunda 80-68 gibi açık farkla öne geçen Magic, sahadan 103-94 galip ayrılmayı başardı.



Bu sezon sahasındaki 14. maçında 4. yenilgisini alan Utah, geçen sezonun tamamında evinde 4 kez yenilmişti.



Ligde alınan diğer sonuçlar şöyle:



Atlanta Hawks - Cleveland Cavaliers: 97-92



Charlotte Bobcats - Detroit Pistons: 86-90



Philadelphia 76ers - Washington Wizards: 104-89



Chicago Bulls - New Jersey Nets: 113-104



Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder: 103-99



Milwaukee Bucks - Indiana Pacers: 121-103



Denver Nuggets - Golden State Warriors: 123-105



Sacramento Kings - New York Knicks: 90-114



Los Angeles Clippers - Houston Rockets: 95-82



Lige, yarın TSİ sabaha karşı oynanacak 4 maçla devam edilecek.

