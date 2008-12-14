T24 LogoT24 Logo
Spor

NBA'da iki Türk'ün maçı

NBA Hidayet Türkoğlu ile Mehmet Okur'u karşı karşıya getiren maçta, Orlando Magic, Utah Jazz'ı deplasmanda 103-94 yendi.

14 Aralık 2008 02:00

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Hidayet Türkoğlu ile Mehmet Okur'u karşı karşıya getiren maçta, Orlando Magic, Utah Jazz'ı deplasmanda 103-94 yendi.

Energy Solutions Arena'da 19 bin 911 seyirci önünde oynanan karşılaşmaya ilk 5'te başlayan Türkoğlu, 40 dakika sahada kalırken, 23 sayı, 5 asist ve 3 ribauntla maçın en skorer ikinci ismi oldu. Rashard Lewis de 27 sayı, 9 ribaunt ve 3 asistlik performansıyla gecenin yıldızı idi.

Jazz'da ise milli basketbolcu Mehmet Okur, 33 dakika kaldığı karşılaşmada, 12 sayı ve 6 ribaunt kaydetti. 3 kez denediği 3 sayılık atışlarda başarılı olamayan, 9 kez denediği 2 sayılık atışların ise 2'sini sayıya çeviren Okur, 12 kez geldiği faul çizgisinden de 8 basketle ayrıldı.

Okur'un takımında, Andrei Kirilenko ve Deron Williams'ın 17'şer sayısı da yenilginin önüne geçemedi.

Maçın ilk çeyreği, Jazz'ın 26-25 üstünlüğüyle sona ererken, devre de bu takımın 56-46 lehine tamamlandı.

Maçın 3. periyodunda 80-68 gibi açık farkla öne geçen Magic, sahadan 103-94 galip ayrılmayı başardı.

Bu sezon sahasındaki 14. maçında 4. yenilgisini alan Utah, geçen sezonun tamamında evinde 4 kez yenilmişti.

Ligde alınan diğer sonuçlar şöyle:

Atlanta Hawks - Cleveland Cavaliers: 97-92

Charlotte Bobcats - Detroit Pistons: 86-90

Philadelphia 76ers - Washington Wizards: 104-89

Chicago Bulls - New Jersey Nets: 113-104

Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder: 103-99

Milwaukee Bucks - Indiana Pacers: 121-103

Denver Nuggets - Golden State Warriors: 123-105

Sacramento Kings - New York Knicks: 90-114

Los Angeles Clippers - Houston Rockets: 95-82

Lige, yarın TSİ sabaha karşı oynanacak 4 maçla devam edilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24