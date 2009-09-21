NBA'da hakem krizi

NBA yönetimi ve NBA Hakemler Birliği yeni bir toplu iş sözleşmesi konusunda anlaşamadı.



Hakemler birliği ile toplu iş sözleşmesi konusunda bir anlaşmaya varamayan NBA yönetimi, hakemlere uyguladığı lokavt sonrasında yedek hakemlerin eğitimine başladı.



NBA yönetimi, Hakemler Birliği ile görüşmelerini askıya almasının ardından, WNBA ve D-League'de yedek hakemleri kullanacağını açıkladı. Eğer anlaşmazlık daha uzun sürerse 2009-10 NBA sezonu da yedek hakemlerle başlayacak.



NBA başkan yardımcısı Rick Buchanan 'Günümüzün ekonomik koşulları dikkate alındığında Hakemler Birliği'ne çok adil ve uygun bir teklif sunduk. 2008'in ikinci yarısından bu yana lig yönetimi ve takımlar, personel giderlerinde kısıtlamaya gitti. Biz de bu doğrultuda bazı düzenlemeler yaptık. Ancak Hakemler Birliği ekonomik gerçekleri görmezden gelerek teklifimizi reddetti. Bu yüzden yedek hakemler kullanmaktan başka çaremiz kalmadı' dedi.



2004'te uzaklaştırıldı, şimdi kampa alındı



NBA yönetimi tarafından kampa davet edilen 44 yedek hakemden birisi de Michael Henderson. Henderson'ın öne çıkmasının sebebi, daha önce yaptığı bir hata yüzünden ligden uzaklaştırılmış bir hakem olması.



2004 Şubat ayında oynanan Denver Nuggets-Los Angeles Lakers maçında, Denver'lı bir oyuncunun attığı şut çembere değmiş ve başka bir Nuggets oyuncusu ribaundu almıştı. Ancak Henderson buna rağmen yanlışlıkla Denver aleyhine 24 saniye düdüğü çalmış, sonrasında kararını değiştirerek maçı hava atışıyla başlatmıştı. Hava atışını kazanan Lakers, bitime 3.2 saniye kala attığı basketle maçı kazanmıştı. NBA yönetimi bu hata yüzünden Henderson'ı ligden uzaklaştırmıştı.