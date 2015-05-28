NBA'da finalin adı belli oldu: Warriors-Cavaliers

Batı Konferansı final serisinin beşinci maçında Golden State Warriors, Houston Rockets'ı ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Rockets, iyi savunma yaptığı karşılaşmanın ilk periyodunu 22-17 önde geçmesine rağmen oyunun kontrolünü ele alan Warriors, ilk yarıyı 52-46 önde kapadı. İkinci devrede de rakibine üstünlük kuran Warriors, mücadeleden 104-90 galip ayrıldı ve seride 4-1 öne geçerek, 40 yıl sonra finale yükseldi.

Warriors'ta sezonun en değerli oyuncusu seçilen Stephen Curry 26 sayı, 8 ribaunt, 6 asist ve 5 top çalma, Harrison Barnes 24 sayı ve 7 ribaunt, Klay Thompson 20 sayı, Festus Ezeli 12 sayı ve 9 ribaunt, Draymond Green 9 sayı ve 13 ribaunt, sayı bulamayan Andrew Bogut ise 14 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Rockets'ın yıldızı James Harden 14 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle oynadığı karşılaşmada, 13 top kaybı yaparak kendisinden beklenen performansı sergileyemedi. Dwight Howard 18 sayı, 16 ribaunt ve 4 blok, Jason Terry ve Corey Brewer 16'şar, Trevor Ariza 15, Josh Smith 11 sayıyla oynasa da mağlubiyete engel olamadı.

Golden State Warriors, en son 1975 yılında finale çıkmış ve Washington Bullets karşısında 4-0'lık seriyle şampiyonluğa ulaşmıştı.

Curry'den şampiyonmluk mesajı

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Stephen Curry, Warriors'ın son olarak 1975'te NBA finaline kaldığını hatırlatarak, "Neden biz şampiyon olmayalım? Taraftarımız bunu 40 yıldır bekliyor, bence zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

NBA'de Golden State Warriors'ın Cleveland Cavaliers'ı konuk edeceği final serisinin ilk maçı, 5 Haziran Cuma günü TSİ 04.00'te başlayacak.