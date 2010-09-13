-NBA.COM: ABD, TÜRKİYE'Yİ HIZI ATLETİKLİĞİ VE ENERJİSİYLE YENDİ ANKARA (A.A) - 13.09.2010 - ABD Profesyonel Basketbol Ligi'nin resmi internet sitesi nba.com'un dün Türkiye ile ABD arasında oynanan Dünya Basketbol Şampiyonası finaliyle ilgili değerlendirmesinde, ABD'nin maçı, hızı, atletikliği ve enerjisi sayesinde kazandığı yorumu yapıldı. John Schuhmann imzalı yazıda, Türkiye'yi finalde 81-64 yenerek altın madalyaya ulaşan ABD'nin 1994'ten beri ilk kez dünya şampiyonu olduğu hatırlatıldı. ABD'nin bu başarıya uluslararası alanda tecrübesiz bir kadroyla ulaştığı ve oynadığı 9 maçı da kazanarak şampiyon olduğu belirtildi. Final maçının çok çılgınca bir atmosferde oynandığı ifade edilen yazıda, ABD'nin şampiyonluğu hak ettiği ve B takımı olarak görülen kadronun şampiyon olduğu kaydedildi. Yazıda turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Kevin Durant'ın, ''Bizi B takımı olarak adlandırmaları, takımdaki oyuncuları motive etti. Geldik ve herkese yanlış düşündüklerini gösterdik'' sözlerine yer verildi. ABD'nin savunma yönünden turnuvanın en güçlü takımı olduğu belirtilen yazıda, Türkiye ile oynanan final maçının en zor maç olduğu kaydedildi. Yazıda, Türkiye'ye oranla daha kısa bir ilk 5 ile sahaya çıkan ABD'nin sert savunmasıyla kolay paslara izin vermediği, Türkiye'yi zor atışlara zorladığı ve Türkiye'nin 4 kez 24 saniyelik hücum süresini kullanamadığı vurgulandı. Yazıda, ''ABD, Türkiye'yi hızı, atletikliği ve enerjisiyle alt etti. İstatistiksel açıdan, ABD ile Türkiye, turnuvanın en iyi savunma yapan takımlarıydı'' denildi. ABD'nin yeniden dünya basketbolunun zirvesine yerleştiği belirtilen yazıda, takımın oyun kurucularından Chauncey Billups'ın, ''Herkes hangi oyuncuların buraya gelmediğinden bahsediyor, bizim başarısız olacağımızı sanıyordu. Takımda çok genç oyuncular var. Kazanamasak her türlü bahaneye sahiptik. Tüm bunları aştık, geldik ve işimize baktık. Başardığımız şey için söylenesi gerekenler var'' ifadelerine yer verildi.