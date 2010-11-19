-NBA'A 3 MAÇLA DEVAM EDİLDİ ANKARA (A.A) - 19.11.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'ne (NBA) dün gece oynanan 3 maçla devam edildi. Orlando Magic'in evinde Phoenix Suns'ı 105-89 yendiği maçta Suns'da forma giyen milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu 2 sayı atabildi. 28 dakika sahada kalan Hidayet, kullandığı 2 serbest atışta başarılı olmasına rağmen, 3 kez kullandığı 2 sayılık atışlarda ve 5 kez kullandığı 3 sayılık atışlarda isabet sağlayamadı. Steve Nash'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı Suns'da en skorer isim 21 sayı atan Grant Hill oldu. Phoenix ekibinde Earl Clark 12 sayı, Jared Dudley 11 sayı, Goran Dragiç 10 sayı, Channing Frye 10 sayı attı. Ev sahibi Orlando Magic'in skorer ismi ise 20 sayı, 12 ribaunt ile ''double-double'' yapan Dwight Howard oldu. Jameer Nelson'ın da 15 sayı, 12 asistle ''double-double'' yaptığı Magic'de, Quentin Richardson 15 sayı, Rashard Lewis ve Vince Carter 13'er sayı ile skora katkıda bulundular. Gece oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı: Indiana Pacers - LA Clippers: 107 - 80 Orlando Magic - Phoenix Suns: 105 - 89 Portland Trail Blazers - Denver Nuggets: 86 - 83