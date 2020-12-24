NBA yönetimi, partiye katılan James Harden’ın oynamasına izin vermedi

Bugün oynanacak olan Oklahoma City Thunder (OKC) Houston Rockets (HOU) maçı Koronavirüs protokollerinin ihlali sonucu ertelendi. Houston'da bir gece kulübünde partiye katıldığı görüntülerin medyada yer almasının ardından Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, James Harden’ın OKC maçında oynamasına izin vermedi.

Bugün OKC ile HOU arasında oynanması planlanan maç, Houston Rockets’ın yeterli oyuncu sayısına sahip olmaması nedeniyle ertelendi. Maç yapabilmeleri için takımların minimum sekiz oyuncuya sahip olması gerekirken, Houston’da test sonucu pozitif çıkan oyuncular olduğu söylendi. Ayrıca John Wall ve DeMarcus Cousins'ın temaslı olduğu için eve gönderildiği belirtildi.

“Sağlık ve Güvenlik Protokolleri” gereği alınan bu kararda James Harden’ın da oynamaya uygun olmadığı belirtildi. Bu hafta Houston’da bir gece kulübünde partiye katıldığı iddia edilen Harden’ın NBA’in Koronavirüs protokollerini ihlal ettiği gerekçe gösterildi.

James Harden’ın katıldığı iddia edilen parti: