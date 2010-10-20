-NBA YÖNETİMİ AYAKKABI YASAKLADI NEW YORK (A.A) - 20.10.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, ''dikey sıçramayı'' artıran ''Athletic Propulsion Labs' Concept 1'' marka spor ayakkabıların giyilmesini yasakladı. NBA'den yapılan açıklamada, ''Lig kuralları gereğince, oyuncular haksız avantaj sağlayan ayakkabılar giyemez'' denildi. Bazı NBA oyuncularınca tercih edilen ve sıçramayı artırmak amacıyla tasarlanan söz konusu ayakkabılar, eski basketbolcu ikiz kardeşler Adam ve Ryan Goldston'ın, şirketince üretiliyor.