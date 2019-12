-NBA yıldızları sahalarda İSTANBUL (A.A) - 14.10.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde 46. sezon yarın başlarken, Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nden (NBA) transfer edilen yıldız oyuncular, Türkiye liginde basketbolseverlerin karşısına çıkacak. Geçen sezon NBA'de forma giyen 9 oyuncuyu, yeni sezonda Beko Basketbol Ligi'nde basketbolseverler canlı izleyebilecek. NBA'deki lokavt kararının ardından Beşiktaş Milangaz, yıldız oyuncu Deron Williams'ı transfer ederek, tüm dikkatleri üzerine çekti. Siyah-beyazlıların, NBA'deki lokavt sona erene kadar kadrosuna kattığı New Jersey Nets forması giyen 27 yaşındaki Williams, NBA kariyerine 2005 yılında Utah Jazz'da başladı. Daha sonra New Jersey Nets'e transfer olan Williams, lokavt süresince siyah-beyazlı formayı giyecek. Ünlü NBA yıldızı Kobe Bryant'a transfer teklifi yaparak taraftarlarını heyecanlandıran Beşiktaş Milangaz, Clevand Cavaliers'de forma giyen milli basketbolcu Semih Erden'i de lokavt bitene kadar kadrosuna dahil etti. -Galatasaray, Pachulia ve Songaila'ya aldı- Yeni sezonda THY Avrupa Ligi'nde ilk kez mücadele edecek Galatasaray, iki NBA oyuncusuyla anlaştı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon NBA'de Atlanta Hawks forması giyen Gürcü oyuncu Zaza Pachulia ile NBA'deki lokavt sonuna dek sözleşme imzaladı. Ülkerspor'un altyapısından yetişen ve Türk vatandaşlığına geçen Pachulia, 2005'te geldiği Atlanta Hawks'tan önce Milwaukee Bucks, Orlando Magic formalarını giydi. Galatasaray, 2010-2011 sezonunda NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen Litvanyalı pivot Darius Songaila ile de 1 yıllık anlaşma yaptı. 2.06 metre boyunda ve 33 yaşındaki sporcu, kariyerinin son 8 yılında NBA takımlarından Sacramento Kings, Chicago Bulls, Washington Wizards, New Orleans Hornets için de mücadele etti. -Anadolu Efes'in NBA yıldızları- Anadolu Efes'te de NBA'den gelen iki oyuncu mücadele edecek. Lacivert-beyazlılar, NBA takımlarından New Jersey Nets'in Sloven oyuncusu 27 yaşındaki Sasha Vujacic ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 2004 yılında Los Angeles Lakers tarafından ilk turda seçilen ve 6 yıl boyunca Lakers forması giyen Sloven oyuncu, 2009 ve 2010 yıllarında Los Angeles Lakers forması ile iki kez NBA şampiyonluğu yaşadı. Vujacic, 2010-11 sezonunda burada 11 karşılaşma oynadıktan sonra bir diğer NBA takımı New Jersey Nets'e transfer oldu. Anadolu Efes, NBA'de Milwaukee Bucks forması giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova ile de lokavt bitene kadar sözleşme imzaladı. -Fenerbahçe Ülker, Sefolosha ile anlaştı- Fenerbahçe Ülker, son anda, geçen sezon Oklahoma City Thunder forması giyen Thabo Sefolosha ile anlaştı. Mayıs 1984'de İsviçre'nin Vevey kentinde dünyaya gelen Thabo Sefolosha, NBA'deki lokavt bitene kadar oynamak üzere Fenerbahçe ile anlaştığını açıkladı. Bu arada, Fenerbahçe Ülker'in yeni transferi Hırvat Bojan Bogdanovic, NBA seçmelerinde (Draft) ikinci tur ilk sıradan New Jersey Nets tarafından seçildi. Hırvat oyuncu, daha sonra para ve gelecekteki 2. tur draft hakkı karşılığında Miami Heat'e gönderildi. Bogdanovic'in sarı-lacivertli takımda 2 yıl oynadıktan sonra NBA'e gideceği bildirildi. -Mehmet Okur, Türk Telekom'da- Ankara temsilcisi Türk Telekom ise Utah Jazz forması giyen Mehmet Okur ile lokavt sona erene kadar sözleşme imzaladı. NBA kariyerine 2002 yılında Detroit Pistons ile başlayan Mehmet Okur, Detroit Pistons formasıyla 2003-2004 sezonunda NBA şampiyonluğu yaşadı. Detroit Pistons formasını iki sezon giyen Mehmet Okur, 2004-2005 sezonunda Utah Jazz takımına transfer oldu. Bir diğer Ankara temsilcisi Hacettepe Üniversitesi de geçen sezon Charlotte Bobcats forması giyen Sherron Collins'i kadrosuna dahil etti.