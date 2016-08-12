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Spor

NBA yıldızı LeBron James'ten rekor sözleşme

James, Cavaliers’tan 3 yıl için 100 milyon Dolar kazanacak

12 Ağustos 2016 17:06

Cleveland Cavaliers’ın yıldız ismi Lebron James, kulübüyle sözleşmesini 3 yıl uzattı. James, Cavaliers’tan 3 yıl için 100 milyon Dolar kazanacak. James böylece NBA tarihinde en çok maaş alan ve en pahalı oyuncu oldu.

NTV'nin haberine göre, yıldız basketbolcu, yıllık 33 milyon Dolar kazanırken, böylece NBA tarihinde en çok maaş alan ve en pahalı basketbolcusu unvanını elde etmiş oldu.

 

Kariyeri başarılarla dolu

 


2003 yılında Cleveland Cavaliers tarafından 1. sıradan seçilen Amerikalı oyuncu, daha sonra Miami Heat’e geçti. Burada 4 yıl kaldıktan sonra James, tekrar Cleveland’a döndü. Yıldız basketbolcu Miami Heat ile 2012, 2013 yılında Cleveland Cavaliers ile bu sezon NBA şampiyonu olmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri ile 3 kez Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden Lebron James, 2004 Atina’da bronz, Pekin ve Londra’da da altın madalya kazanan takımında yer almıştı.

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