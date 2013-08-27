NBA yıldızı Lamar Odom kayboldu!

NBA oyuncusu Lamar Odom’un 3 gündür kayıp olduğu bildirildi. Odum’un, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evi terk ettiği iddia edildi.

Basketbolcu Lamar Odom’dan 3 gündür haber alınamıyor. TMZ sitesine konuşan basketbolcunun ailesi, Odom’la 72 saatten uzun bir süredir konuşmadıklarını ve nerede olduğunu bilmediklerini ifade etti.

33 yaşındaki NBA oyuncusu uyuşturucu bağımlılığıyla biliniyor. Los Angelas Clippers takımında forma giyen Odom’un rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeyi reddederek ortadan kaybolduğu düşünülüyor.

Sky News sitesinin haberine göre, Odom daha önce de eşi Khloe Kardashian’ın isteğiyle tedaviye başlamış ancak 3 hafta sonra rehabilitasyon merkezini terk etmişti. Çiftin Odom’un uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle sık sık tartıştıkları biliniyor.