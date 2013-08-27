T24 LogoT24 Logo
Dünya

NBA yıldızı Lamar Odom kayboldu!

Basketbolcu Lamar Odom’dan 3 gündür haber alınamıyor

27 Ağustos 2013 14:51

NBA oyuncusu Lamar Odom’un 3 gündür kayıp olduğu bildirildi. Odum’un,  eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evi terk ettiği iddia edildi.

Basketbolcu Lamar Odom’dan 3 gündür haber alınamıyor. TMZ sitesine konuşan basketbolcunun ailesi, Odom’la 72 saatten uzun bir süredir konuşmadıklarını ve nerede olduğunu bilmediklerini ifade etti.

33 yaşındaki NBA oyuncusu uyuşturucu bağımlılığıyla biliniyor. Los Angelas Clippers takımında forma giyen Odom’un rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeyi reddederek ortadan kaybolduğu düşünülüyor.

Sky News sitesinin haberine göre, Odom daha önce de eşi Khloe Kardashian’ın isteğiyle tedaviye başlamış ancak 3 hafta sonra rehabilitasyon merkezini terk etmişti. Çiftin  Odom’un uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle sık sık tartıştıkları biliniyor.

ETİKETLER

lamar odomnbakayıplos angelas clippers

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24