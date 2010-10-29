T24 LogoT24 Logo
Spor

NBA yıldızı Iverson imzayı attı

Dünyaca ünlü NBA yıldızı Allen Iverson, Beşiktaş Cola Turka ile 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

29 Ekim 2010 03:00

T24 - Dünyaca ünlü NBA yıldızı Allen Iverson, Beşiktaş Cola Turka ile 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.



Beşiktaş Cola Turka, son yılların en büyük transferlerinden birine imza atarak Allen Iverson'ı renklerine kattı. Transferi bitirmek için Amerika'nın New York şehrinde bulunan Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyesi Şeref Yalçın, Amerikalı yıldıza resmi imzayı attırdı.

Iverson'un 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attığı ve bu akşam TSİ 21:00'de basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24