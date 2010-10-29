NBA yıldızı Iverson imzayı attı

T24

Beşiktaş Cola Turka, son yılların en büyük transferlerinden birine imza atarak Allen Iverson'ı renklerine kattı. Transferi bitirmek için Amerika'nın New York şehrinde bulunan Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyesi Şeref Yalçın, Amerikalı yıldıza resmi imzayı attırdı.Iverson'un 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attığı ve bu akşam TSİ 21:00'de basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.