NBA yıldızı Crystal Palace'ı satın almak istiyor

31 yaşındaki basketbolcu Luol Deng, yetiştiği kent olan Londra'nın takımlarından Crystal Palace'ı satın alma hayalinin olduğunu açıkladı.

Afrika ülkesi Sudan'da doğan ve çocukluk yıllarını Londra'da geçiren Lakerslı oyuncu, Premier Lig'de favori takımının Arsenal olduğunu ancak ikinci takımı olan Crystal Palace'ın sahibi olmanın daha gerçekçi bir hedef olduğunu ifade etti.

''Crystal Palace'ın stadına üç dakika mesafede olan bir mahallede büyüdüm. Çocukken maç günlerinde stadın civarındaki tepelere gidip maçı izlemeye çalışırdık. Bunu her zaman söylüyorum; eğer milyarder olursam Crystal Palace'ı satın alacağım. En büyük rüyam bu.'' dedi.

Joshua Harris ve David Blitzer başkanlığındaki ABD'li konsorsiyum Ocak 2015'te Crystal Palace'ın %18'ini satın almıştı.