NBA TV Beşiktaş'ın maçlarını yayınlayacak

T24 - NBA TV, Iverson hayranlarının taleplerini değerlendirdi, Beşiktaş Cola Turka’nın maçlarını yayınlama kararı aldı. TBF’ye ödenecek maç başı 10 bin dolar, naklen yayın havuzuna değil, siyah-beyazlıların kasasına aktarılacak

Allen Iverson transferiyle, bütün dünyada müthiş bir reklam yapan Beşiktaş, yıldız oyuncu sayesinde Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştiriyor, yayın hakkını NBA TV’ye satıyor.

Allen Iverson hayranlarının Beşiktaş Cola Turka’nın maçlarını seyretmek için sanal ortamda yaptıkları forumları da dikkate alan NBA TV’nin, Türkiye Basketbol Federasyonu ile temasa geçtiği ve Beşiktaş Cola Turka’nın maçlarının yayın hakkını istediği vurgulandı. Federasyonun, NBA TV’den gelecek olan parayı Kulüpler Birliği’nin havuzuna katmak istemesi üzerine Beşiktaş Yönetimi bu duruma itiraz etti. Siyah-beyazlı kulübün itirazı karşısında, NBA TV’nin Beşiktaş için maç başına 10 bin dolarlık ücreti TBF’ye ödeyeceği, bu paranın da Beşiktaş Kulübü’ne aktarılacağı bildirildi.

Beşiktaş Cola Turka’nın hem lig, hem de Avrupa maçlarını banttan yayınlamak isteyen NBA TV yetkililerinin önümüzdeki günlerde yapılacak sözleşme sonrasında, Allen Iverson’ın siyah-beyazlı forma altındaki görüntülerini bütün dünyaya seyrettireceği belirtildi.

Iverson transferinin meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başlayan Beşiktaş Yönetimi’ni sevindiren asıl gelişmenin ise Fenerbahçe Ülker ile oynayacakları derbi maçı biletlerinin tükenmesi olduğu öğrenildi. Beşiktaş tarihinde belki de ilk kez bir basketbol maçının biletlerin tükenerek karaborsaya düşmesinin yöneticileri bile şaşırttığı bildirildi.



Öte yandan Beşiktaş Cola Turka’nın antrenmanlarını yerli basının yanı sıra ABD, Avrupa ve Japon medyasının da takip ettiği öğrenildi.



