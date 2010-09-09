‘NBA taraftarı neden Türkler gibi değil?’

T24 - Dünya Basketbol Şampiyonası’nı izleyen Türk taraftarlar NBA yazarları arasında yeni bir tartışma başlattı: “NBA taraftarları neden Türkler gibi şarkı söyleyerek tezahürat etmiyor?”

Forbes dergisinin araştırmasında dünyanın en kaliteli spor haberleri siteleri arasında gösterilen espn.com’un spor yazarlarından Henry Abbott, “Türk taraftarlar ‘12 Dev Adam’ şarkısıyla maça başlıyor. Maç boyunca marşlar söyleyip eğleniyor ve maçı bir karnavala dönüştürüyorlar. Ah şu çılgın Türkler, tüm bu muhteşem işleri onlar yapıyorlar” diye yazdı. Abbott, şöyle devam etti:“Oysa dünyanın en pahalı basketbol ligi NBA’de böyle canlı taraftarlar yerine ön sıralarda oturmuş zengin adamlar görebilir, hatta taraftarlar arasından yüzüne kaç kişinin botoks yaptırdığını bile sayabilirsiniz.”

