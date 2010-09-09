T24 LogoT24 Logo
Spor

‘NBA taraftarı neden Türkler gibi değil?’

Henry Abbott, 'Ah şu çılgın Türkler, tüm bu muhteşem işleri onlar yapıyorlar'

09 Eylül 2010 03:00

T24 - Dünya Basketbol Şampiyonası’nı izleyen Türk taraftarlar NBA yazarları arasında yeni bir tartışma başlattı: “NBA taraftarları neden Türkler gibi şarkı söyleyerek tezahürat etmiyor?”



Forbes dergisinin araştırmasında dünyanın en kaliteli spor haberleri siteleri arasında gösterilen espn.com’un spor yazarlarından Henry Abbott, “Türk taraftarlar ‘12 Dev Adam’ şarkısıyla maça başlıyor. Maç boyunca marşlar söyleyip eğleniyor ve maçı bir karnavala dönüştürüyorlar. Ah şu çılgın Türkler, tüm bu muhteşem işleri onlar yapıyorlar” diye yazdı. Abbott, şöyle devam etti:“Oysa dünyanın en pahalı basketbol ligi NBA’de böyle canlı taraftarlar yerine ön sıralarda oturmuş zengin adamlar görebilir, hatta taraftarlar arasından yüzüne kaç kişinin botoks yaptırdığını bile sayabilirsiniz.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24