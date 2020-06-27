NBA takvimi açıklandı; heyecan iki maçla kaldığı yerden devam edecek

NBA'de yeniden başlayacak sezonda fikstür açıklandı. Yarıda kalan sezon iki maçla başlayacak.

NBA ve oyuncular birliği NBPA, yarıda kalan sezonun tekrar başlaması için karar birliğine vardı. Yeniden başlayacak sezon daha önce de açıklandığı gibi Orlando’daki Disney World’de düzenlenecek. Dev tesis yalnızca oyuncular ve lig çalışanları için bir fanus gibi dış dünyaya kapatılacak.

Doğu'da 9, Batı'da 13 takım 8'er maç yapacak

Bu çerçevede yeniden başlayacak sezonun fikstürü açıklandı. Takımlar playoff öncesi “sıralama maçları” niteliğindeki müsabakaları oynayacak. Doğu’da 9, Batı Konferansı’nda ise 13 takım olmak üzere toplam 22 takım; sekizer maç oynayacak.



Bunun ardından konferansını 8 ve 9. sırada tamamlayan takımlar arasında bir maç veya daha az bir fark varsa, bu iki takım playoff aşamasına kalmak amacıyla aralarında playoff usulü seri oynayacak.

İşte ilk iki maç

30 Temmuz’da başlayacak ligde ilk gün iki maç oynanacak. New Orleans Pelicans Utah Jazz’la karşılaşırken, diğer yanda ligin en önemli iki şampiyonluk adayı olan Los Angeles Lakers ile Los Angeles Clippers kendileri adına lig açılışını yapacaklar.