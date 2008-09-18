NBA takımları Avrupa yolcusu



Dünyanın en prestijli basketbol ligi olan Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) ve Euroleague arasındaki ortak organizasyon gereği 3 Avrupa takımı NBA takımlarıyla hazırlık maçları yapacak.



Avrupa basketbolunun güçlü takımlarından CSKA Moskova, Barcelona ve Lietuvos Rytas, NBA ve Euroleague'in ortak anlaşması gereği bu 3 takımın 10-21 Ekim tarihleri arasında 5 NBA takımıyla 6 hazırlık maçı yapacağı açıklandı.



Euroleague'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Rus ekibi CSKA Moskova, milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun takımı Orlando Magic'le 10 Ekim'de bir hazırlık maçı yapacak. CSKA'nın bir sonraki rakibi ise NBA'in Kanada temsilcilerinden Toronto Raptors olacak. Toronto Raptors - CSKA Moskova maçı 14 Ekim'de oynanacak.



İspanyol ekibi FC Barcelona ise ABD'deki ilk hazırlık maçında 18 Ekim'de Los Angeles Lakers'la karşılaşacak. Barça, ikinci hazırlık maçında ise yine bir Los Angeles takımı Clippers'la 19 Ekim'de karşılaşacak.



Litvanya basketbolunun önemli temsilcilerinden Lietuvos Rytas ise NBA takımlarından Golden State Warriors'la 21 Ekim'de hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.



Bu arada, NBA takımlarından Miami Heat, New Jersey Nets, New Orleans Hornets ve Washington Wizards, NBA'in Europe Live organizasyonu kapsamında Avrupa'nın Barselona, Berlin, Londra ve Paris gibi şehirlerini ziyaret edecekler ve buralarda hazırlık karşılaşmaları yapacaklar.