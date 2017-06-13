NBA şampiyonu Golden State Warriors

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) final serisinin 5. maçında Cleveland Cavaliers'i 129-120 mağlup eden Golden State Warriors seriyi 4-1'e getirerek şampiyon oldu.
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'De final serisinin 5. maçında Cleveland Cavaliers'i 129-120 mağlup eden Golden State Warriors seriyi 4-1'e getirerek şampiyon oldu.
Maçın ilk yarısını 71-60 önde geçen Warriors üstünlüğü bırakmayarak şampiyonluğa ulaştı.
Böylece Golden State Warriors son 3 sezonda 2. kez şampiyon olurken Warriors oyuncusu Kevin Durant NBA finallerinin MVP'si seçildi.