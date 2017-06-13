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Spor

NBA şampiyonu Golden State Warriors

Warriors oyuncusu Kevin Durant NBA finallerinin MVP'si seçildi

13 Haziran 2017 12:10

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) final serisinin 5. maçında Cleveland Cavaliers'i 129-120 mağlup eden Golden State Warriors seriyi 4-1'e getirerek şampiyon oldu.

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'De final serisinin 5. maçında Cleveland Cavaliers'i 129-120 mağlup eden Golden State Warriors seriyi 4-1'e getirerek şampiyon oldu.

Maçın ilk yarısını 71-60 önde geçen Warriors üstünlüğü bırakmayarak şampiyonluğa ulaştı.

Böylece Golden State Warriors son 3 sezonda 2. kez şampiyon olurken Warriors oyuncusu Kevin Durant NBA finallerinin MVP'si seçildi.

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