NBA'de son olarak Washington Wizards forması giyen Jason Collins, bir dergiye verdiği röportajda, "34 yaşında bir NBA pivotuyum. Siyahım, eşcinselim" ifadesini kullandı.

Collins, Sports Illustrated dergisine yaptığı açıklamada, ABD'nin önemli spor liglerinde mücadele eden oyuncular arasında eşcinsel olduğunu itiraf eden ilk kişi olmayı planlamadığını ancak tartışmayı başlatmaktan da mutluluk duyduğunu belirterek, "Keşke sınıfta parmağını kaldırıp 'farklıyım' diyen çocuk ben olmasaydım. Şu ana kadar hiç kimse bunu yapmadığı için parmağımı kaldırıyorum" dedi.

NBA'de oynadığı 12 sezon boyunca 6 takım için mücadele eden 34 yaşındaki sporcu, şu anda hem gerçek hem de mecazi anlamda 'serbest' kaldığını dile getirerek, "Basketbola devam etmek istiyorum. Oyunu hala seviyorum ve oyuna verebileceğim şeyler olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda özgün, özel ve dürüst olmak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.



'İlk teyzeme söyledim'



Collins, gerçek cinsel tercihini açıklamasının zamanlamasıyla ilgili de, "İlk olarak 2011 yılındaki NBA lokavtı sırasında düşündüm. Alışkanlıklarına bağlı biriyim ancak lokavt tüm alışkanlıklarımın değişmesine yol açtı ve gerçekte kim olduğumla yüzleşmemi sağladı. İlk olarak yüksek mahkeme yargıcı olan Teri teyzeme söyledim. Teyzem, 'Yıllardır biliyorum' diyerek beni çok şaşırttı. O andan itibaren çok rahatladım. Bana çok destek oldu" şeklinde konuştu.

İki kez NBA finalinde mücadele eden, profesyonel kariyerine başlamadan önce de Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Basketbol Ligi'nde Stanford Üniversitesi ile dörtlü finalde oynayan Collins, gençken bir kız arkadaşı olduğunu hatta neredeyse nişanlanacağını ifade ederek, "Kendimi yıllarca gökyüzünün kırmızı olduğuna inandırdım ama aslında mavi olduğunun farkındaydım" sözlerine yer verdi.



Colins'e destek



İtiraf sonrası sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, başta Collins'in kendisi gibi NBA'de oynayan ikiz kardeşi Jarron ve eski ABD Başkanı Bill Clinton olmak üzere yönetmen Spike Lee, aktris Gabrielle Union, kadınlar tenisinin önemli isimlerinden Martina Navratilova, NBA oyuncularından ise Kobe Bryant, Kevin Durant, Baron Davis, Steve Nash ve Kenneth Faried gibi isimlerden destek mesajı geldi.