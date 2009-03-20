NBA Panorama

Ama Atlanta...sezonun başında bir ivme ile üst sırlarda bulunan Atlanta uzun bir düşüş dönemi yaşadıktan sonra tekrar kazanmaya başladı ve bir haftadır maç kaybetmiyor. O yüzden haftanın takım olarak Atlanta'yı uygun gördüm. Phoenix'in bu başlığa aday olmasının nedeni bir haftalık performansı değil, şu Golden State'te 154 sayılık maç meselesi...Ligin zirvesindeki takım Lakers ise bir iniş bir çıkış devam ederken Boston Celtics ise kör dövüşüyor. Yani ya maça hükmediyor ve kazanıyor ya da hezimete uğruyor. Orlando Magic ara ara kısa vadeli düşüşler yaşamasına rağmen kazanmayı biliyor ve son 5 maçtır kaybetmiyor.Şampiyonluk adayı olduklarını zaman zaman bizlere ve rakiplerine hatırlatıyorlar. Ama bir haftatır dikkatimi çeken hatta son ayalrda en fazla dikkatimi çeken tek bir oyuncu var bu sezon. Ne Kobe ne LebRon. Miami'de tropikal fırtına estiren MVP adayı Dwyanw Wade.