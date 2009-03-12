NBA Panorama

Bu durumda Utah oyucularını kutlamanın yanı sıra Jazz koçu Jerryu Sloan’u da tebrik etmek gerek. Haftanın oyuncusu tartışmasız Dwyane Wade.Son haftalarda oynadığı tüm maçlarda seyircilere adeta bir resital sunan Wade bu ayın oyuncusu olmaya şimdiden aday diyebiliriz. Bu hafta hatırı sayılır bir inci duyamadığımız için sizlere haftanın dedikodusunda iki haber verdik.Haftanın maçı kuşkusuz Wade ve LeBron’u karşı karşıya getiren Heat-Cavs maçıdır. Haftanın dedikodusunda ise Shaq-Kobe fanlarını sevindirecek ama bir o kadar da ümitlendirecek bir haber var.