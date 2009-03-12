NBA Panorama

Bu haftanın takımı yine Utah Jazz. Son 11 maçtır kazanıyorlar ve müthiş bir basketbol oynuyorlar. Ara Gözbek yazdı
12 Mart 2009 02:00
Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu haftanın takımı yine Utah Jazz. Son 11 maçtır kazanıyorlar ve müthiş bir basketbol oynuyorlar.
Bu durumda Utah oyucularını kutlamanın yanı sıra Jazz koçu Jerryu Sloan’u da tebrik etmek gerek. Haftanın oyuncusu tartışmasız Dwyane Wade.
Son haftalarda oynadığı tüm maçlarda seyircilere adeta bir resital sunan Wade bu ayın oyuncusu olmaya şimdiden aday diyebiliriz. Bu hafta hatırı sayılır bir inci duyamadığımız için sizlere haftanın dedikodusunda iki haber verdik.
Haftanın maçı kuşkusuz Wade ve LeBron’u karşı karşıya getiren Heat-Cavs maçıdır. Haftanın dedikodusunda ise Shaq-Kobe fanlarını sevindirecek ama bir o kadar da ümitlendirecek bir haber var.