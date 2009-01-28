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Spor

NBA Panorama

NBA'de geride bıraktığımız haftada enteresan gelişmeler oldu. Lakers'ın pivotu Andrew Bynum yıldız istatistikleri ile oynamaya başladı.

28 Ocak 2009 02:00



NBA'de geride bıraktığımız haftada enteresan gelişmeler oldu. Lakers'ın pivotu Andrew Bynum yıldız istatistikleri ile oynamaya başladı.

ARA GÖZBEK / TEMPO24

Jason kidd sayesinde haftanın incisi yapabildik bu hafta. Haftanın takımı Boston Celtics son 8 maçtır kazanıyor. NBA'de takas dedikoduları iyice kızıştı. T-Mac sahay geri döndü. Shaq'li Phoenix ise yenilmiyor. Bu arada Shaq son 3 haftadır eski günlerinden anlar yaşatmaya devam ediyor. Lakers tam gaz yola devam. Haftanın maçı ezeli rakipler Lakers ve Spurs arasında oynandı. İşte sizlere NBA'de haftanın panoroması.





















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