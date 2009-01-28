NBA Panorama

ARA GÖZBEK / TEMPO24

Jason kidd sayesinde haftanın incisi yapabildik bu hafta. Haftanın takımı Boston Celtics son 8 maçtır kazanıyor. NBA'de takas dedikoduları iyice kızıştı. T-Mac sahay geri döndü. Shaq'li Phoenix ise yenilmiyor. Bu arada Shaq son 3 haftadır eski günlerinden anlar yaşatmaya devam ediyor. Lakers tam gaz yola devam. Haftanın maçı ezeli rakipler Lakers ve Spurs arasında oynandı. İşte sizlere NBA'de haftanın panoroması.