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Spor

NBA panorama

NBA'de geride bıraktığımız haftada istatistiklere şöyle bir baktığımızda Birkaç tane Sürpriz isim listeye giriveriyor.

20 Ocak 2009 02:00


NBA'de geride bıraktığımız haftada istatistiklere şöyle bir baktığımızda Birkaç tane Sürpriz isim listeye giriveriyor.


ARA GÖZBEK / Tempo24

Geride bıraktığımız haftanı takımı kuşkusuz Doğu'nun zirvesine oturan Orlando Magic. Howard merkezli takım makine gibi işledikçe Orlando maç kaybetmiyor.

Boston ise sezon başında yakaladığı havayı koruyamadı ve ligin açık ara zirvesindeyken şimdi Doğu'nun 3üncü sırasında. Haftanın koçu Stan Van Gundy'i kutlamak gerekiyor. Çünkü Orlando, iyi oynamamın dışında saha içindeki takım disiplini olarak da bütün rakipleri imrendiriyor. Haftanın oyuncusu Dwight Howard.

Haftanın maçı Los Angeles Lakers – Cleveland Cavaliers maçıdır. Hatta b rekabeti bu hafta 'Haftanın Değerlendirmesi'de masaya yatıracağız. İşte sizlere haftanın panoraması..











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