NBA Panorama

ARA GÖZBEK / Tempo24



Cleveland bir maç kaybetti ve kaldığı yerden devam etti. Ama ligin zirvesindeki takım Boston Celtics üst üste 18inci galibiyetini aldı ki bu Boston tarihindeki galibiyet rekoruyla aynı çizgide. Yani Boston'ın bir galibiyet daha almasıyla rekoru kıracaklarını unutmayalım. NBA tarihinde sadece bir takım 70 galibiyetin üzerine çıktı.O da 1995-96 sezonundaki Michael Jordan'lı Chicago Bulls. Boston'ın matematiksel olarak bu rekoru kırma olasılığı olduğu bir gerçek ama koca NBA tarihinde bunu başarmış sadece bir takım olduğunu da unutmamak gerek. Geride bıraktığımız günlerde haftanın değerlendirmesinde değindiğimiz Batı konferansında yer değiştiren 5-6-7-8-9uncu sıradaki takımlar hayal kırkılığını uğratmadılar ve belirttiğimiz gibi bir maç fazlayla bir maç eksikle sıralamada yer değiştiriyorlar.Geçtiğimiz hafta 9uncu sırada yer alan ve 10uncu sıraya merdiven dayayan Phoeinx Suns bu hafta 7inci sırada yer alıyor. Gün aşırı ligde durum değişiyor değişmesine ama ligin alt sıralarındaki takımlar da olduğu yerde sayıyor. Hatta Boston, NBA tarihinde yeni bir galibiyet rekoru kırar mı diye düşünülürken Oklahoma City Thunder'ın yeni bir NBA mağlubiyet rekoru kırabilecekleri de ayrı bir tartışma ve merak konusu.İşte sizlere haftanın panoraması....