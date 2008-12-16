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Spor

NBA Panorama

NBA'de bir haftayı daha geride bıraktık ve takımların ligde bulundukları sıralar gün aşırı değişiyor.

16 Aralık 2008 02:00

NBA'de bir haftayı daha geride bıraktık ve takımların ligde bulundukları sıralar gün aşırı değişiyor. İlk ay ligin en kötüsü, enkaz altındaki San Antonio Spurs şu anda Batı'da üçüncü sırada bulunuyor.


ARA GÖZBEK / Tempo24


Spurs, son 6 maçtır yenilmiyor ve bu hafta da haftanın takımı olarak panoromamızda yerini alıyor. Ama Batı lideri Los Angeles Lakers iknici sıra ile arasını iyice açıyor. Doğu'da Boston Celtics ne zaman yenilecek gerçekten merak konusu. Son 15 maçtır üst üste kazanan Boston Celtics fikstürü itibariyle galibiyet serisi devam eder gibi gözüküyor. Dirk Nowitzki, Dallas üst sıralra taşımaya başladı.

Phoenix Suns, Jason Richarson takasının ardından yeni bir hava kazandı. Phoenix'te Shaquille O'Neal'ın formunda olması Suns camiası için iyi bir haber. Bu hafta Milli oyuncularımız Mehmet Okur ve Hidayet Türkoğlu karşı karşıya geldi. Chicago Bvulls'un çaylak oyuncusu Derick Rose yakaladığı çıkışı sürdürüyor.

İşte sizlere NBA'de haftanın panoraması:










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