NBA Panorama

Tim Duncan'lı San Antonio Spurs, Tony Parker ve Manu Ginobili'nin dönüşüyle birlikte tekrar playoff potasına girdiler. Yine de eski havasını yakalayamayan San Antonio Spurs'e bir takviye şart. Çünkü ligin dibindeki takımlara yenilmeleri önemli değil ama üst düzey Batı takımlarına yenilmeleri onları playoff'larda saha avantajını yitirmelerine neden oluyor. Spurs zaten deplasmanda kolayca yenebilecek bir takım durumunda da değil.Dallas Mavericks tekrar çıkışa geçen bir diğer takım. Dirk Nowitzki'nin müthiş 'solo' performanslarıyla maç kazanmaya başlayan Dallas, kendine gelmeye başladı desek doğru sayılabilir. Ama 1 Ya da bilemedin 2 takviye şart. Bu arada Stephen Marbury ile New York Knicks'in ilişkisi gayrı resmi olarak bitti.Tamamen kontratı fes ettikleri durumunda ya resmi olarak takas etmek istediklerini beyan ettiklerinde onu kadrosuna katmak isteyen 3 takım olduğu dedikodusu konuşuluyor.Ve bu dedikoduda adı geçen takımlar ne tesadüftür ki San Antonio Spurs, Dallas Mavericks ve Miami Heat. Bu arada Dallas ve Spurs'ü anladık ama Miami neden Marbury'i isteyebilir.Miami geçtiğimiz sezon ki felaket sezonun ardından bu sene tekrar kendini göstermeye başladı. Dwyane Wade'in dönüşü Miami ateşinin tekrar alevlendirdi ve görüldü ki Wade ile birlikte Miami, kazanan takım olabiliyor. Bu sene olmazsa bile seneye zirve adayı olacaklarsa kadroyu derinleştirmeleri gerekiyor. Aslında iyi bir uzun transferi şart. Ayrıca Marbury'e sahip ne kadar kar ne kadar zarar, onu da ayrıca tartışmak gerekir.Lakers'ı konuşmamıza gerek bile yok. Kazanmaya devam ediyorlar ve şu anda Batı'da açık ara zirvedeler. Ama Doğu'da Boston'dan özellikle bahsetmemiz gerekiyor. Son 12 maçtır kazanan Boston Celtics kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Her maçı playoff maçı ciddiyetiyle oynayan Boston, şampiyonluğun bir numaralı adayı olduklarını her maç gösteriyorlar.O yüzden haftanın takımı olarak Boston Celtics'i seçtik. Gerçi herkesin beklediği maçlar Boston'ın sezon içinde Lakers ile yapacağı maçlar. Çünkü o maçlar az çok şampiyonluk için fikir verecektir. Hatta buna Boston'ın Cavaliers'la yapacağı maçlar da dahil.Cavaliers demişken Cleveland fırtınası Doğu'da dolu dizgin esmeye devam ediyor. Şu anda Boston'ın ardından ikinci sıradalar ama aralarında sadece 1 mağlubiyet ve bir galibiyet var. yani LeBron ve arkadaşları Doğu lider bitirirse kimse şaşırmasın. Cavs son 8 maçtırkazanıyor.Bu hafta kötü giden Toronto Raptors'da Sam Mitchell'in görevine son verildi. En kısa zamanda toparlanması beklenen Raptors son 4 maçtır kaybediyor. Chris Bosh müthiş oynuyor ama bu Toronto'tu maçı kazanmasına her zaman yetmiyor.Sezona büyük umutlarla giren Charlotte Bobcats şu anda Doğu'da sondan ikinci sırada ki bu Bobcats seyircisi ve yönetimi için büyük bir hayal kırıklığı. Aslında elinde hiç de fena olmayan bir kadrosu olan Bobcats'in başkanı Michael Jordan şu günlerde durumu içten içe içerliyor ve zaman zaman da sitem ediyor. Bunu haftanın incisinde okuyacaksınız.