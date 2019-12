NBA Panorama

LA Lakers

Son 7 maçını kazanan ve şu anda 14 galibiyete 1 mağlubiyette kalanherkesi silindir gibi ezip geçiyor. Ki Kobe henüz 'solo' performanslarına başlamadı. Geçtiğimiz haftanın koçu Phil Jackson aslında bu hafta yine haftanın koçu.Bunun nedeni ise Kobe'nin olduğu bir takımı 8-9 ve 10 oyuncu arasında bir rotasyon kurmayı başarmış olmasıdır ve neredeyse her maç en az 7-8 oyuncu çift haneli sayılara ulaşıyor.Bir koçluk başarısı gösteren Phil Jackson haftanın koçu olarak görüyoruz ama bu başlığa bu hafta New York Knicks'in koçu Mike D'Antoni'yi koymaya karar verdik. Neden mi diye sorarsanız çok basit.Mike D'Antoni geride bıraktığımız hafta içerisinde belki rakamsal ve istatistiksel olarak değil ama çok büyük bir olgunluk ve saygınlık başarısı göstermiş olmasıdır. Knicks'in problemli oyuncusubasketboldan iyice kopmuş antrenmanlara ve maçlara tabir-i caizse iş olsun diye gelip gidiyor.Disiplinsiz tavırlar sergiliyor ve takım arkadaşlarına da saygı duymuyor. Mike D'Antoni onu kenarda otururken maça girmesini ister ve Marbury omzunu silkeleyerek bir bakıma “sen de kimsin” der.Maç sonunda Mike D'Antoni, Marbury'e tepki gösterir ve olayı elinde çıkartıp Knicks yönetimine aktarır. Tabi Knicks yönetimi de Marbury'nin fişini keser ve hatta dün en son olarak onun antrenmanlara gelmesini dahi yasakladı.Ama ortada bir gerçek daha var. Mike D'Antoni NBA'in en sevilen hocası ve en saygı duyulan hocalarından biri. Onunla çalışmış çalışmamış ona hayran (buna Shaq dahil) herkes şunu iyi biliyor: Mike'la çalışamayan kimseyle çalışmaz. Bunu haftanın değerlendirmesinde muhtemelen masaya yatırıp incelemeye alacağız.Haftanın çaylağı çıkışını sürdüren yineoldu. Haftanın oyuncusuna Dwight Howard'ı seçtik. Aslında “Dwyane Wade mi Dwight Howard mı” diye çok düşündük ama kararımızı Dwight Howard'dan kullandık.Wade, iki haftanın astronomik rakamlarla oynuyor ama ortada bir gerçek var ki Miami kaybediyor. Orlando'da ise Howard neredeyse tüm istatistik hanelerinde çift haneli rakamlara ulaşıyor ve en önemlisi Orlando doludizgin kazanmaya devam ediyor. Düm gece Boston Celtics'e kaybetmiş olabilir ama galibiyet serisinde yarın kaldığı yerde devam edeceği de kesin.Bu hafta panoramamıza 'haftanın maçı' bölümünü ekledik. Umarız beğeniyle okur ve takip edersiniz. Haftanın dedikodusu Stephen Marbury olayı oldu. Haftanın incisi ise Yao Ming'in kurduğu espri dolu cümlesi ve Nets'in başkanı Rod Thorn'un Vince Carter hakkında söyledikleri.Haftanın olayı ise New Jersey Nets'in yetenekli genç oyun kurucusuiki maçta toplam 81 sayı atması. Lakers'ı kimse durduramıyor. Howard'un önünde durabilen biri de yok. Biri artık Lakers'ı durdursun. Hazır el atmışken Howard'ı da yavaşlata iyi olur. İşte sizlere NBA'de haftanın panoraması...