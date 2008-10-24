NBA Jam Van geliyor



ABD Profesyonel Basketbol Ligi'nin (NBA) interaktif basketbol tur programı olan ''NBA Jam Van'', yarın ve 26 Ekim Pazar günü İstanbul'u ziyaret edecek.



''NBA Jam Van''in, basketbol ve interaktif etkinliklerin gerçekleştirildiği 1000 metrekarelik bir alana dönüşen, 16 metre uzunluğunda ve 18 tekerlekli bir TIR olduğu bildirildi. Her yaştan basketbol meraklısına ücretsiz olan ''NBA Jam Van''ın, 3 farklı potanın bulunduğu 2 basketbol sahası ile çok sayıda interaktif oyun ve eğlenceyi bir araya getirdiği kaydedildi.



Jam Van Merkez Sahası'nın, basketbolseverlerin birebir maçlar yapabileceği ve farklı yüksekliklerdeki potalara serbest atış ve smaç yapma gibi birtakım yarışmalara katılabileceği etkinliklerin merkezi olacağı ifade edildi.



Taksim Meydanı'ndaki etkinlik her iki gün de 10.00-18.00 saatleri arasında yapılacak

