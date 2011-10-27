-NBA için sabahlamaya son ESKİŞEHİR (A.A) - 27.10.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) resmi olarak 1 Temmuz'da ilan edilen lokavt sonrasında ABD dışında çeşitli ülkelerin takımlarında forma giyen NBA oyuncularının Türkiye'deki hayranları, artık saat farkı dolayısıyla maçları gece yarısı izlemek zorunda kalmayacak. Geçen yıla kadar NBA'deki maçları ve yıldızları izlemek için sabahın ilk saatlerinde uyanan Avrupalı basketbolseverlerin yerini, ABD'li taraftarlar alacak. -Türkiye de kapılarını NBA yıldızlarına açtı- Birçok Avrupa takımı, NBA'de yaşanan lokavt sonrasında kadrolarını, bu ligin oyuncularını transfer ederek güçlendirdi. Beko Basketbol Ligi'nde mücadele eden bazı takımlar, yaşanan süreç sonrasında ligin bazı yıldız oyuncularını kadrolarına katanlar arasında yer aldı. Beşiktaş Milangaz, New Jersey Nets'den dünya basketbolunun sayılı oyun kurucuları arasında gösterilen Deron Williams'ı ve Clevand Cavaliers'de forma giyen milli basketbolcu Semih Erden'i renklerine bağladı. Anadolu Efes de New Jersey Nets'in oyun kurucusu Sasha Vujacic ve Milwaukee Bucks forması giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova ile sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Ülker, Oklahoma City Thunder forması giyen Thabo Sefolosha ile anlaştı. Sarı-lacivertliler, NBA'de ''kalburüstü'' olarak nitelendirilen Sefolosha'nın transferiyle savunmasına önemli katkı sağladı. Fenerbahçe, ayrıca bu yıl draftlarda ikinci tur 31. sırada Neaw Jersey Nets tarafından seçilen, hemen ardından Miami Heat'e transfer edilen, ancak lokavt nedeniyle henüz NBA'de forma giyme şansı bulamayan Hırvat Bojan Bogdanovic ile de anlaştı. Avrupa Ligi elemelerini geçerek gruplara kalan Galatasaray Medical Park ise Atlanta Hawks forması giyen Gürcü oyuncu Zaza Pachulia ve NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen Litvanyalı pivot Darius Songaila ile anlaşma yaptı. Ankara temsilcisi Türk Telekom ise Utah Jazz forması giyen Mehmet Okur ile lokavt sona erene kadar sözleşme imzaladı. Beko Basketbol Ligi ekiplerinden Hacettepe Üniversitesi de Charlotte Bobcats'ın oyun kurucu Sherron Collins'i kadrosuna kattı.