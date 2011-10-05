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Spor

NBA için adım atılamadı NEW YORK (A.A)

05 Ekim 2011 14:57

-NBA için adım atılamadı NEW YORK (A.A) - 05.10.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ndeki (NBA) lokavtı sona erdirme amacıyla yapılan görüşmelerde yine ileri bir adım atılamadı. Takım sahipleri ile oyuncuları temsil eden sendika yetkilileri arasında Manhattan'da yapılan ve yaklaşık 4 saat süren görüşmelerde herhangi bir sonuç çıkmadı ve sezonun geleceği konusundaki belirsizlik devam etti. Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği Birliği (NBPA) Başkanı Derek Fisher, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, tarafların herhangi konuda uzlaşma sağlayamadığını söyledi. NBPA direktörü Billy Hunter da açıklamasında, bir sonraki görüşmenin tarihinin dahi belirlenemediğini tarafların belki bir, belki de iki ay içinde tekrar bir araya gelebileceğini, görüşmelerin şu an için kesildiğini belirtti. Lig Komisyoneri David Stern de açıklamasında, lokavtın 10 Ekim'e kadar sona ermemesi halinde sezonun ilk iki haftasının iptal edileceğini söyledi.

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