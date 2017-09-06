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Spor

NBA ekibi Houston Rockets, rekor bedelle satıldı

Bir önceki rekor, Los Angeles Clippers'a aitti

06 Eylül 2017 14:56

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ın rekor fiyata satıldığı bildirildi.

NBA'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Rockets'ın 2,2 milyar dolara satıldığı belirtildi.

Açıklamada, Houstonlı iş adamı milyarder Tilman Fertitta'nın Rockets için 2,2 milyar dolar ödeyeceği ifade edilirken, söz konusu miktarın NBA'de yeni bir rekor olduğuna dikkati çekildi.

NBA takımlarından Los Angeles Clippers, 2014'te 2 milyar dolara satılarak bu alanda rekor kırmıştı.

Rockets, 1993'te Les Alexander tarafından 85 milyon dolara satın alınmıştı. Alexander, temmuzda Rockets'ı satmak istediğini duyurmuştu.

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