NBA efsanesi Shaquille O'Neal: Doktorlar ölebileceğimi söyledi

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) yaşayan efsanelerinden Shaquille O'Neal, çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.

Shaquille O'Neal kısa süre önce uyku apnesi nedeniyle rahatsızlandı. Solunum zorlukları yaşayan eski NBA yıldızı, ciddi uyku bozukluğu nedeniyle risk altında olduğunu öğrendi.

Shaq, bu rahatsızlığı nedeniyle artık bir uyku makinesi kullanmak zorunda kalıyor.

GQ dergisine verdiği röportajda sağlık durumunu anlatan Shaquille O'Neal, doktorun kendisine "Uyku apneniz var ve uyku apnesi hipertansiyona veya felce neden olabilir, bu yüzden ölebilirsiniz." ifadelerini kullandığını söyledi. -

"Artık bir uyku makinesiyle uyumak zorundayım."

Shaq'in kontrole gittiğinde doktorların keşfettiği tek sağlık sorunu bu değildi.

Shaq, "Aldığın bütün o ağrı kesiciler... Böbreklerin biraz zayıf o yüzden ağrı kesici yok' dediler ama ben ağrı kesicilere bağımlıydım. Hareket zorluğu çektiğim bazı günler sadece bir iki tane alıyordum. Ama şimdi bundan vazgeçtim. Bacaklarıma taktığım bir makinem var. Yaptığım şey bu. Ne zaman yorulsam ya da uçtuktan sonra bacaklarım şişmeye başlasa, sadece makineye otururum ve jakuziye girerim. Gerçekten kontrol edilmem gerekiyordu. Sana D ile başlayan ve E ile biten üç harfli kelimeyi(die) söylediklerinde işler değişiyor." ifadelerini kullandı.

Uyku apnesi nedir?

Obstrüktif uyku apnesi tamamen ya da kısmen hava yollarındaki fonksiyon kaybı nedeniyle meydana gelen oksijen düzeyi düşüklüğü ve uykunun kesilmesi atakları ile karakterizedir. Bu bozukluk nedeniyle kişinin uyku kalitesinde belirgin bir azalma söz konusudur. Bu temel belirtilere genellikle yüksek sesli horlama ve gündüz vakti uykululuğu gibi diğer şikayetler de eşlik edebilir.

Bu apne formu, üst solunum yollarında tıkanıklığa yol açan faktörler nedeniyle ortaya çıkan tiptir. Aynı zamanda genel popülasyonda en sık tespit edilen apne formu da obstrüktif uyku apnesidir. Üst solunum yollarındaki tıkanma veya daralmalar normal hava akımının kesilmesine neden olur ve bu durum apne şikayetlerinin oluşması ile sonuçlanır.

Uyku apnesi belirtileri nelerdir?

Yüksek sesle horlama

Uyku sırasında nefes almayı bırakılan bölümler

Uyku sırasında nefes nefese kalmak

Ağız kuruluğu ile uyanma

Sabah baş ağrısı

Uykuda kalma zorluğu (uykusuzluk)

Gündüz aşırı uyku hali (hipersomni)

Sinirlilik