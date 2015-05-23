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Spor

NBA efsanesi Kobe Bryant, son sezonuna hazırlanıyor

17 kez All Star seçilen Kobe Bryant, Lakers ile 5 kez şampiyonluk yüzüğü taktı

23 Mayıs 2015 14:25

Los Angeles Lakers Genel Menajeri Mitch Kupchak, Kobe Bryant'ın önümüzdeki sezon sonunda kariyerini noktalama kararı aldığını açıkladı.

Önümüzdeki sezon Lakers'taki 20. sezonunu geçirecek Kobe Bryant, kariyerinin son döneminde sürekli sakatlık sorunuyla karşılaştı. Son iki yılda; aşil tendonundan yaşadığı sıkıntının yanı sıra dizinden ve son olarak da omzundan ciddi bir rahatsızlık geçiren 36 yaşındaki Kobe, bu sezon sadece 35 maçta oynayabildi.

Ntvspor’da yer alan habere göre, Los Angeles Lakers'ın genel menajeri Mitch Kupchak, Kobe'nin kariyeriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Kupchak, "Kobe bana, gelecek sezon sonunda basketbolu bırakacağını doğruladı. Sözleşmesinin son senesine giriyor" diye konuştu.

17 kez All Star seçilen Kobe Bryant, Lakers ile 5 kez şampiyonluk yüzüğü taktı.

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