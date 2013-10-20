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Dünya

NBA efsanesi gözaltına alındı

NBA’in efsanesi Bill Russell, el bagajında bulundurduğu silahla gündemde

20 Ekim 2013 11:45

NBA’de Boston Celtics takımıyla efsaneleşen Bill Russell, Seattle havaalanında bavulundan çıkan silah nedeniyle gözaltına alındı.

NBA’de Boston Celtics takımıyla efsaneleşen Bill Russell, el bagajında bulundurduğu silahla gündemde.

Seattle Uluslararası Havaalanı’nda güvenlik kontrolünden geçen Russell’ın bavulundan çıkan içi dolu silah, yetkilileri alarma geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan Russell, ifade verdi.

NBA efsanesi silah ruhsatını gösterince serbest bırakıldı. Ancak yasak bölgede herhangi bir önlem almadan silah taşıyan Russell’ın 3-7 bin dolar arası ceza ödemesi bekleniyor.

Bill Russell, Boston Celtics takımıyla 11 kez şampiyon olmuş, Seattle Supersonics ve Sacramento Kings takımlarının antrenörlüğünü üstlenmişti.

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