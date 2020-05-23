NBA'de sezonun nasıl tamamlanacağı netleşiyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan NBA'de, 2019-2020 sezonunun kalan maçlarının temmuz ayı sonundan itibaren tek bir şehirde oynatılması için görüşmeler yapıldığı belirtildi.

NBA'den yapılan açıklamada, Florida eyaletine bağlı Orlando şehrinde bulunan ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde bütün maçların oynanması için The Walt Disney şirketi ile görüşüldüğü duyuruldu.

Açıklamada, antrenmanlar ve maçların, oyuncuların kalacağı yerlerin tek bir merkezde olmasının planlandığı aktarıldı. Organizasyonlarda yer alacak herkesin sağlığının öncelikli olduğu, halk sağlığı uzmanları ve hükümet yetkilileri ile sağlık protokolleri üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

NBA'e Koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart'ta ara verilmişti.