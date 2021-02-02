NBA'de haftanın oyuncuları Jokic ve Harden oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) altıncı haftanın oyuncuları James Harden ve Nikola Jokic seçildi.

Yeni takımı Brooklyn Nets ile başarılı bir grafik çizen James Harden, geçtiğimiz haftayı 25.3 sayı 11.3 asist ve 7.3 ribaund ortalamalarıyla kapatırken takımı Brooklyn Nets dört maçta üç galibiyet elde etti.

Batı Konferansı'nda ise Nikola Jokic, iyi performansına devam ediyor. Yıldız oyuncu geçtiğimiz haftayı 30.8 sayı ve 10.8 ribaund ortalamasıyla kapatırken Denver Nuggets da dört maçta üç galibiyet elde etti.

NBA'de geçtiğimiz ayın koçları ise Doğu Konferansı'nda Philadelphia 76ers'ın koçu Doc Rivers, Batı Konferansı'nda ise Utah Jazz'in koçu Quin Snyder seçildi.