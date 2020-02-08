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Spor

NBA'de gecenin sonuçları | Furkan Korkmaz kariyer rekoru kırdı

Milli yıldız Grizzlies potasına 34 sayı bıraktı

08 Şubat 2020 10:18

NBA’de heyecan 8 maçla devam etti.

Doğu Konferansı’nda ilk 4 yarışı veren Philadelphia 76ers, Batı Konferansı’nda play-off kovalayan Memphis Grizzlies’ı evinde 119-107 yenerken karşılaşmaya milli basketbolcu Furkan Korkmaz damga vurdu.

Milli basketbolcu 29 dakika süre aldığı maçta 34 sayıyla oynarken, 9’da 7 dış sayı isabeti bulup 6 ribaund ve 4 asistlik katkı verdi.

Furkan bir önceki kariyer rekorunu 18 Ocak’ta Chicago Bulls’a karşı aldıkları galibiyette 24 sayı atarak kırmıştı.

NBA’DE GECENİN SONUÇLARI

Washington Wizards 119-118 Dallas Mavericks

Boston Celtics 112-107 Atlanta Hawks

Indiana Pacers 106 – 115 Toronto Raptors

Oklahoma City Thunder 108 – 103 Detroit Pistons

Phoenix Suns 127 – 91 Houston Rockets

Sacramento Kings 105 – 97 Miami Heat

Utah Jazz 117 – 114 Portland Trail Blazers

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