NBA'de Furkan Korkmaz çok iyi başladı

NBA'de yeni sezonun ikinci gününde takımlar ilk maçlarına çıktı. Milli basketbolcularımız Alperen Şengün, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz takımlarında forma giydi.

NBA’in 75. sezonunun ikinci gününde 11 karşılaşma oynandı. Milli basketbolcularımız Furkan Korkmaz, Cedi Osman ve Alperen Şengün de takımlarına katkı sağladı.

Philadelphia 76ers’ın New Orleans Pelicans’ı 117-97 yendiği karşılaşmada Furkan Korkmaz, 20 dakika süre alıp 22 sayılık katkı sağladı. Furkan 4’te 4’lük dış saha isabeti buldu. 76ers’ta Embiid de 22 sayı ile yıldızlaştı.

NBA’deki ilk normal sezon maçına çıkan çaylak Alperen Şengün, Houston Rockets’ın Minnesota Timberwolves’a 124-106 yenildiği maçta 18 dakika süre aldı. Alperen 11 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve 3 top çalmayla ilk maçını tamamladı.

Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sezonun ilk maçında Memphis Grizzlies’a deplasmanda 132-121 yenildi. Kenardan gelen Cedi, 17 dakikada 15 sayı, 2 raibund ve 1 asistlik katkı sağladı. Grizzlies’ın yıldızı Ja Morant da 37 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle maçın yıldızı oldu.