NBA'de boykot; maça çıkmama kararı aldılar!

NBA takımları, ABD'de yaşanan ırkçılık olayları ve polis şiddetini boykot etmek amacıyla bugünkü maçlara çıkmama kararı aldılar.

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde polisin Jacob Blake isimli bir siyahi vatandaşı arkadan vurması sonrası başlayan protestolara NBA takımları da katıldı.

Milwaukee Bucks, Orlando Magic ile oynayacağı play-off serisi beşinci maçına protesto amacıyla çıkmadı.

Ardından Oklahoma City Thunder ve Houston Rockets takımları da aynı kararı aldı.

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Değişim istiyoruz, bıktık" ifadelerini kullanırken, oyuncunun bu tepkisi büyük destek aldı.

Bu kararların ardından NBA yönetiminin nasıl bir karar uygulayacağı bilinmezliğini koruyor.