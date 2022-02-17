NBA'de Alperen Şengün'ün kariyer gecesi

NBA'de Houston Rockets'ın Phoneix Suns'a 124-121 yenildiği maçta Alperen Şengün, üç rekor birden kırdı. Milli basketbolcu, 3 üçlükle oynadığı Suns karşısında 19 sayı ve 14 ribauntla kariyer rekorları kırdı.

NBA'de bu sabaha karşı oynanan maçta Phoenix Suns, Houston Rockets'ı ağırladı.

Batı Konferansı lideri Suns, sahadan 124-121 galip ayrılırken üst üste yedinci galibiyetini aldı. Ev sahibi ekipte 24 sayıyla oynayan Devin Booker, maçın en skorer ismi olurken takımın diğer yıldızı Chris Paul 11, Mikal Bridges 17 sayı kaydetti.

Bu sezonki 42. yenilgisini alan Houston Rockets'ta ise milli basketbolcu Alperen Şengün'ün kariyer gecesi, mağlubiyeti engelleyemedi.

Maça ilk beş başlayan ve 28 dakikada sahada kalan Alperen Şengün, 19 sayı ve 14 ribauntla double-double yaparak kariyer rekoru kırdı. 19 yaşındaki basketbolcu ayrıca, 3 sayı çizgisinin gerisinden 3 isabet bularak bu alanda da kendi rekorunu kırdı.

NBA'de bu sezon ortalama 18.6 sahada kalan Alperen Şengün, 8.6 sayı, 4.5 ribaunt ve 2.5 asist ortalamaları yakaladı.