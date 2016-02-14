NBA All Star'da şov; Aaron Gordon, maskotun üstünden smaç yaptı

NBA'de All-Star hafta sonunda dün gece Yetenek Yarışması, Üçlük Yarışması ve Smaç yarışması yapıldı. Üçlük Yarışması ve Yetenek Yarışması'nda sürpriz isimler kazanırken, Smaç Yarışması ise tarihin en iyilerinin yanında yerini aldı. Ödülü kazanan Zach LaVine dahil birçok kişi şampiyonluğun hak edenin Aaron Gordon olduğunu belirtti. Gordon'un özellikle topu maskottan alıp bacaklarının altından geçirip vurduğu smaç tarihin en iyileri arasında yerini aldı.

Kanada'nın Toronto kentine düzenlenen etkinlikte, unvanını korumak için sahaya çıkan LaVine, Orlando Magic'ten Aaron Gordon, Denver Nuggets'tan Will Barton ve Detroit Pistons'tan Andre Drummond ile mücadele etti. Büyük çekişmeye sahne olan yarışmanın finalinde Aaron Gordon ile karşılaşan 20 yaşındaki LaVine, 5 jüri üyesinden 4 kez arka arkaya 50 tam puan aldı ve bir kez daha smaç şampiyonu oldu.

Ödülü kazanan Zach LaVine dahil birçok kişi ise şampiyonluğun hak edenin Aaron Gordon olduğunu belirtti. Gordon'un özellikle topu maskottan alıp bacaklarının altından geçirip vurduğu smaç tarihin en iyileri arasında yerini aldı.

Geçen senenin de smaç şampiyonu olan LaVine, ilk gün düzenlenen "Yükselen Yıldızlar" maçının da MVP'si seçilmişti.