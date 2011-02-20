NBA All-Star'a Griffin damgası

T24 - İki potaya aynı anda yapılan bir smaç mı yoksa üç topun peş peşe smaçlanması mı? Kulağa inanılmaz geliyor ama dün akşamki All Star smaç yarışmasında Blake Griffin bundan da fazlasını yaptı.







All-Star hafta sonunda, milyonların merakla bekledigi smaç yarışmasında, muhteşem bir şov yaşandı.

Los Angeles'taki Staples Center'da ev sahibi Los Angeles Clippers'ın genç yıldızı Blake Griffin, gecenin en büyük şovuna imza atarak beklentileri boşa çıkartmadı ve smaç yarışmasını kazandı.

Staples Centre'da düzenlenen smaç yarışmasında Toronto Raptors'tan DeMar DeRozan, Oklahoma City'den Serge Ibaka, Washington Wizards'tan Javale McGee ve Los Angeles Clippers'tan Blake Griffin katıldı.

Yarışma boyunca adeta uçuşa geçen NBA yıldızları, beklentileri boşa çıkartmayarak harika smaçlara imza attı. Ancak aralarından biri vardı ki hem sunumu, hem havada kalış süresi, hem de tarzıyla herkesi büyüledi ve 2011 All-Star hafta sonunca smaç yarışmasının galibi oldu: Blake Griffin.



Griffin finalde McGee ile yarıştı

Toronto Raptors'tan DeMar DeRozan, Oklahoma City'den Serge Ibaka'nın elendiği yarışmada Washington Wizards'tan Javale McGee ile Blake Griffin son ikiye kalan isimler oldu.

Yarışmada oynanan iki raund sonucunda Washington Wizards'tan Javale McGee 99 puan alarak birinci, Los Angeles Clippers'tan Blake Griffin 95 puan ile ikinci, Toronto Raptors'tan DeMar DeRozan 94 puan ile üçüncü ve Oklahoma City Thunder'dan Serge Ibaka 90 puan ile dördüncü oldu.

Smaç yarışmasında son ikiye kalan Javale McGee ve Blake Griffin kuşkusuz geceye damgasını vuran isimlerdi. Wizards adına yarışmaya katılan McGee, salona getirilen iki potaya iki topla aynı anda smaç yaptı! Bu sayede ilk raundta 50 tam puan aldı. McGee ikinci şansında 3 top ile smaç yaptı. İki topu kendi taşıyan McGee, üçüncü topu havadan gelen pasla smaçladı. Bu smacıyla 49 puan alan McGee toplamda 99 puan ile ilk turda birinci oldu.

Bu sezon yaptığı smaçlarla adından sıkça söz ettiren ve bir çoklarının gecedeki favorisi olan Blake Griffin ise ilk turda havada 360 derece dönüp attığı smaçla alkış topladı. Finalde kıyasıya bir mücadeleye giren Griffin ile McGee şampiyonu belirleyen turda herkesi kendilerine hayran bırakmayı başardı.



Tehlikeli ve sansasyonel Griffin smacı

Blake Griffin salona getirilen ve potanın altına yerleştirilen arabanın üstünden atlayarak yaptığı bastığı smaç ile herkesi büyülerken, Griffin, smaçta topu arabanın içerisinde bulunan arkadaşından aldı! Javale McGree bu turda Griffin ile boy ölçüşemezken Los Angeles Clippers'ın yıldızı Blake Griffin 2011 All-Star smaç yarışmasının şampiyonu oldu.

