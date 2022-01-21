NBA All-Star oylamasında zirve el değiştirdi

2022 NBA All-Star taraftar oylamasının 3. turunda LeBron James, Stephen Curry'yi geride bırakarak 6 milyon 800 bin oyla en fazla oy alan oyuncu oldu.

Cleveland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 NBA All-Star'da taraftar oylamasının 3. tur sonuçları açıklandı. NBA'den yapılan açıklamada, Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'in en çok oy alan oyuncu olduğu belirtildi.

2. tur oylamasında 4 milyon 463 bin 426 oyla ilk sırada yer alan Stephen Curry, 3. tur sonuçlarına göre oyunu 6 milyon 19 bin 418'e yükseltti. Önceki turda 4 milyon 386 bin 392 oy alan LeBron James ise 6 milyon 827 bin 449 oyla liderliği Stephen Curry'den devraldı.

Doğu Konferansı'nda Kevin Durant ve DeMar DeRozan ilk sıradaki yerlerini korumayı başardı. 3. tur oylarına göre Durant, 5 milyon 496 bin 513, DeRozan ise 4 milyon 121 bin 34 oy aldı.

NBA'de taraftar oylaması yarın sona eriyor. All-Star takımlarının ilk 5'leri ve takım kaptanları ise 27 Ocak'ta belli olacak. Kaptanların belli olmasının ardından 10 Şubat'ta takım seçimleri yapılacak ve 18-20 Şubat tarihleri arasında 2022 NBA All-Star, Cleveland Cavaliers'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.