NBA All-Star maçı hangi kanalda yayınlanacak?

ABD'nin Chicago kentinin ev sahipliği yapacağı NBA All-Star 2020 17 Şubat saat 04.00'te başlayacak.



69'uncu defa oynanacak gösteri karşılaşması, 17 Şubat Pazartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak. Hip-hop şarkıcısı ve aktör Common, maç öncesi basketbolun Chicago için ne anlama geldiğini anlatan bir sunum yapacak. Rap şarkıcısı Chance The Rapper ise devre arasında konser verecek.

NBA All-Star 2020 S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.

Taraftarlar, oyuncular ve basın mensupları tarafından gerçekleştirilen oylamada kaptan seçilen LeBron James (Los Angeles Lakers) ile Giannis Antetokounmpo'nun (Milwaukee Bucks) oluşturduğu takımlar karşılaşacak.

İki takımın oyuncuları ve antrenörleri

Lakers Başantrenörü Frank Vogel'ın çalıştıracağı LeBron'un takımının ilk 5'inde LeBron James'in yanı sıra Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Luka Doncic (Dallas Mavericks) ve James Harden (Houston Rockets) parkeye çıkacak.

Takımın yedeklerinde Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Jayson Tatum (Boston Celtics), Chris Paul (Oklahoma City Thunder), Russell Westbrook (Houston Rockets) ve Domantas Sabonis (Indiana Pacers) yer alacak.

Toronto Raptors Başantrenörü Nick Nurse yönetimindeki Giannis'in takımının ilk 5'inde Giannis Antetokounmpo haricinde Pascal Siakam (Toronto Raptors), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Kemba Walker (Boston Celtics) ve Trae Young (Atlanta Hawks) mücadele edecek.

Yedekler ise Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Jimmy Butler, Bam Adebayo (Miami Heat), Donovan Mitchell, Rudy Gobert (Utah Jazz), Kyle Lowry (Toronto Raptors) ve Brandon Ingram'den (New Orleans Pelicans) oluşacak.