NBA, 22 takımlı bir formatla Temmuz'da geri dönebilir

T24 Dış Haberler

NBA'in kısa süre içinde dönebileceği, ancak bazı takımların sezonun geri kalanında parkeye inmeyebileceği belirtildi.

ESPN ve The Atlantic'in aktardığına göre NBA yönetimi, sezonu 22 takımlık bir formatla Orlando'da tekrar başlatmayı planlıyor.

Planın uygulanabilmesi için 30 NBA takımının dörtte üçünün 'evet' oyu vermesi gerekiyor. ESPN'e göre oylama bugün ilerleyen saatlerde yapılacak.

22 takımlık plana göre 13 Batı Konferansı, 9 da Doğu Konferansı takımı parkeye inecek. Sezona devam edecek takımlar iki konferansın mevcut sıralamasında ilk 8 sırada bulunanlar ve Play-off'tan 6 galibiyet uzakta yer alanlanlar olacak.

Haberlere göre ligin 31 Temmuz'da başlanması planlanıyor. Plana göre 8 normal sezon maçı oynandıktan sonra Play-off'lar başlayacak.