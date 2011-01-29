T24 - 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in eşi Nazmiye Demirel üç aydır hastanede tedavi görüyor.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’ün haberine göre; Cumhurbaşkanı, Başbakan eşi olarak yıllarca Türkiye’yi temsil eden, mütevazılığı ve yardımseverliğiyle tanınan, devlet işlerine karışmamasıyla da bilinen Nazmiye Demirel, yaklaşık 3 aydır Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görüyor. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, kendisini tanımakta, konuşmakta ve yürümekte zorluk çeken eşini her gün ziyaret ediyor.



Yatağa bağımlı yaşıyor



Sağlık sorunları nedeniyle Ankara Güniz Sokak’taki evinden 3 ay önce hastaneye kaldırılan Nazmiye Hanım’ın hastaneye kaldırıldığından da kamuoyunun haberi olmadı. Yanında devamlı hemşire bulunan Nazmiye Hanım’ın sağlık durumunun daha da kötüye gitmemesi için sürekli doktor gözetimine alındığı belirtildi.



7 yıl First Lady'lik yaptı



40 yıllık eşiyle protokolde olan Nazmiye Hanım, Köşk’te dünyanın ünlü politikacılarına ve eşlerine ev sahipliği yaptı. Demirel’in "Siyasi hayatımdaki en önemli ev sahipliği" dediği 16 Aralık 1999’da ABD Başkanı Bill Clinton’ın ziyaretinde de Nazmiye Demirel o sırada ABD’nin First Lady’si olan Dışişleri Bakanı Hilllary Clinton’ı ağırladı.



Yardımseverliği ve alçak gönüllülüğü ile tanınan Nazmiye Demirel, yıllarca Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yapan eşeni takip eden gazetecilerle kurduğu içten ilişkiyle de biliniyor. Nazmiye Hanım'ın, Süleyman Demirel'i izlemek için Güniz Sokak'taki evinin önünde bekleyen gazetecilere kendi elleriyle yaptığı yiyecekleri bizzat ikram etmesi de Ankaralı gazetecilerin hatıraları arasında bulunuyor.



Nazmiye Hanım'ın "Demirel" diye hitap ettiği, bazen gazetecilerin yanında "yine çok atıyorsun" diye takıldığı Süleyman Demirel, yıllardır rahatsız olduğu eşinin durumu için "Bir gülümsemesi için neler vermezdim" demişti.

